Ткачев о том, поедет ли он еще раз в НХЛ: «Обещали много, но ничего не выполнили. Должна куча факторов совпасть, чтобы все получилось»

ответил на вопрос, поедет ли он еще раз в .

Ранее форвард выступал за .

— Оставляете себе еще один шанс, чтобы поехать в НХЛ? Как там выбирать команду?

— В моем случае, когда стану неограниченно свободным агентом, все должно идти от доверия тренера и генменеджера. Если они тебе доверяют и ты воспользуешься своим шансом, то ты угадал.

А так сказать тяжело. Я тоже ехал на определенные условия. Обещали много, но в итоге ничего не выполнили. Должна куча факторов совпасть, чтобы все там получилось.

— Согласны с тем, что получить контракт новичка (0,925 млн долларов) в НХЛ не так уж сложно? Там нужны качественные европейцы на маленькие деньги, чтобы заткнуть дыры в составе, причем даже в АХЛ.

— Думаю, да. Есть ребята, которые едут из России и сразу начинают играть в НХЛ. Но таких примеров мало. В большинстве случаев тебе многое обещают, а в итоге это лишь слова, – сказал игрок .