Вайсфельд о Ткачеве: «Его класса недостаточно, чтобы попадать в топ-3 в НХЛ. А вот в «Авангарде» у него есть все шансы стать лидером»

прокомментировал возвращение в «Авангард».

– Ткачев – это игрок топ-3 в команде. Он должен выходить на лед в ударном звене, играть в большинстве, проводить много времени на льду. Для того, чтобы попадать в топ-3 в , его класса недостаточно. А вот в «Авангарде» у Владимира есть все шансы стать лидером.

– Почему этот талантливый форвард никак не найдет своей команды?

– У Ткачева высокий уровень индивидуального мастерства. Но вот команду он на следующую, более высокую ступень при этом не поднимает. Есть хоккеисты, по которым сразу видно – с ними одна команда, а без них другая. Умарк был таким в «Салавате Юлаеве», Морозов в «Ак Барсе», Мозякин в «Магнитке», Коваленко в «Локомотиве», Капризов или тот же Радулов в ЦСКА. Ткачев может стать игроком такого же уровня. Но пока этого не произошло.

– В чем Владимиру надо подрасти?

– Ну вот смотрите – Ткачев был лучшим бомбардиром сезона в СКА. И вдруг питерцы совершенно легко и безболезненно с ним расстаются. Это очень серьезный звоночек! Какие бы ни были разногласия, но своего самого результативного игрока ни один клуб так просто не отдаст.

Если, допустим, оценивать хоккеистов по десятибалльной шкале, то девять-десять получат те, кто поднимает команду на другой уровень за счет своей игры.

Помню, я как как-то спросил у одного из скаутов НХЛ: «Кто выиграет Кубок Стэнли?» Он сначала ответил: «Ну ты что? Как такое можно предсказать?» Потом призадумался и говорит: «Хотя ты знаешь… Если Лемье будет в порядке и пройдет сезон без травм, то «Питтсбург».

– На сколько тянет сейчас Ткачев по десятибалльной шкале?

– Около семи. Но он еще может вырасти. Мозякин ведь тоже стал топ-игроком не сразу. Хотя о его таланте говорили с юности. Но также часто добавляли: слабый, не потянет. А Сергей постепенно вышел этот уровень. В «Магнитке» он несколько сезонов был определяющим игроком. Да и в «Атланте» тоже. Так что и Ткачев, в принципе, может. Его класс это позволяет. Если Владимир игру не изменит своим присутствием, значит, он свой потенциал полностью не реализует, – сказал бывший генменеджер клубов .