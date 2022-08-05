Ткачев о зарплате в АХЛ: «Приходит 6 тысяч долларов в месяц. У меня аренда квартиры была 6,5 тысяч. Зато три минуты до океана»

поделился воспоминаниями о жизни в США.

В сезоне-2021/22 он играл в системе .

– Как жить в Лос-Анджелесе, ведь Калифорния – чуть ли не самый дорогой штат США. Вряд ли вы вышли в плюс по итогам того сезона.

– У меня был двусторонний контракт. И если ты играешь в НХЛ, то тебе нормально хватает (зарплата Ткачева на уровне НХЛ составляла 925 тысяч долларов в год – прим. Sports.ru). А если ты в , то нет.

Там у меня было 80 тысяч долларов в год. И со всеми процентами и налогами тебе приходит шесть тысяч долларов в месяц.

– И что можно сделать в США на шесть штук грина?

– У меня аренда квартиры была шесть с половиной тысяч.

– Зачем вы такое дорогое жилье сняли?

– Когда я разговаривал с генменеджером «Кингс», в клубе хотели, чтобы я жил именно в этом районе. Там коттеджный поселок, где дома у игроков первой команды. Рядом – океан, тренировочная арена. А до самого Лос-Анджелеса ехать 40 минут.

Ну я и снял там. У меня был даже не коттедж, а обычная двухкомнатная квартира на втором этаже.

– Что-то дорого.

– Зато три минуты до океана. Бывало, ходил туда купаться.

– Для контраста – сколько в Омске стоит аренда?

– Пять лет назад я там купил квартиру. Но сейчас говорят, что-то в Омске подскочила аренда. Там уже поняли фишку, что «Авангард» возвращается. Поэтому заломили цены. Слышал, ребята за 70-80 тысяч рублей в месяц снимают жилье. Раньше такого не было, – сказал нападающий .