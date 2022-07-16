Кравчук о Ткачеве: «Потенциал пока не реализован. Если урок «Лос-Анджелеса» будет усвоен, ему по силам стать звездой «Авангарда»

уверен, что может стать звездой «Авангарда».

– С большим интересом слежу за историей Владимира Ткачева, который недавно подписал контракт с . В свое время в роли главного тренера работал с ним в сборной U18 на чемпионате мира в Сочи, мне очень нравился этот тонкий и творческий форвард.

У Ткачева серьезнейший потенциал, но беспокоит, что пока он не реализован. И его сезон в «Лос-Анджелесе» эти беспокойства не снял.

– Что в этом сезоне произошло с Ткачевым в Калифорнии?

– На мой взгляд, его сезон имеет смысл проанализировать любому российскому легионеру. Владимир здорово начал, ему дали большой кредит доверия. В выставочных матчах и первых играх регулярного чемпионата были первые тройки и большинство. Но потом – билет в один конец. Из фарм-клуба игрок так и не поднялся.

– У вас есть какие-то логические объяснения?

– Из интервью я понял, что в каких-то моментах на старте сезона Владимир начал пытаться прочитывать игру, действовать на опережение, уходить от завершения силовых приемов. Если это так, то была сделана большая ошибка.

Поймите, современный «Лос-Анджелес» – это очень жесткая система, которая была создана менеджером Ломбарди и тренером Саттером, эта система позволила клубу выиграть несколько Кубков Стэнли. Играть на прочтении там никто никому не позволит, ведь такие действия – еще и риск, который приводит к тому, что два других форварда, действующие по системе, проваливаются.

Как только тренер видит такие моменты, то принимает однозначные решения. Они важны и для контроля команды, ведь на лавке возникнет много вопросов, почему ему можно действовать от себя, а мне нельзя.

– Сможет ли он после такого хаотичного сезона оправдать надежды «Авангарда»? Спрашиваем еще и потому, что прошлый сезон вы начинали как раз в омском клубе...

– Мне нравится этот трансфер – Владимир возвращается в родной город. По своему формату он игровик, представитель классического российского хоккея. Если урок «Лос-Анджелеса» будет усвоен, то Ткачеву по силам стать звездой «Авангарда».

– Поможет ли Ткачеву то, что из клуба ушел Боб Хартли?

– Хартли, несмотря на свой имидж открытого человека, – жесткий и системный тренер. Поверьте, если у него по любую сторону океана игрок отходит от командной схемы и начинает «читать», то меры следуют даже быстрее, чем у его коллег из , – считает двукратный олимпийский чемпион.