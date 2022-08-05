Кожевников о легионерах: «Нужны канадцы! Они едут, им никто не запрещает, тюрьмой не угрожает. Придурки только в Европе!»

высказался о переходе в СКА.

– Яшкину нужен топовый центр типа Шипачева, чтобы реализовать свой снайперский талант. В СКА такие просматриваются?

– Конечно, здорово вновь было бы увидеть их связку, но Шипачев-то в Казани устроился! Однако и в СКА Яшкину есть кому помогать, да он и сам может реализовать момент и забить. У него индивидуальное мастерство очень высокое. Топовой игрок для нашей лиги.

– Яшкин – гражданин Чехии. Не рискованно ли в данной ситуации брать игрока из Евросоюза, давление ведь идет серьезное.

– Не думаю. Есть у них только один бывший вратарь – придурок! Но ему много раз шайба попадала в голову, тут уже ничего не попишешь.

– Вы про Гашека?

– Да. Одним словом, негодяй! Но, конечно, не финнов и шведов надо брать, чтобы возникало меньше головной боли у руководства и тренеров. Нужны канадцы! Они едут, им никто не запрещает, тюрьмой не угрожает. Придурки только в Европе!

Наверное, придет время – жизнь их научит. Пускай сейчас поиграют за копейки. Пока же европейские чиновники своих же людей гробят, издеваются над ними, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Напомним, бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек отреагировал на переход Яшкина в СКА, написав: «Работа гражданина Чехии в РФ – это поддержка российского режима, и, следовательно, опасность для нашей страны».

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