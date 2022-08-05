Гендиректор «Салавата»: «Козлов настаивал на том, чтобы мы приобрели Хмелевски»

Ринат Баширов прокомментировал переход Саши Хмелевски в .

Последние два года 23-летний американец выступал в системе «Сан-Хосе».

– Как удалось уговорить Хмелевски? Все-таки молодой игрок, а они обычно до последнего пытаются остаться в .

– Его не пришлось уговаривать, он сам изъявил желание играть в .

Нам было высказано предложение, мы два дня собирали информацию вместе с тренерским штабом. настаивал на том, чтобы мы приобрели Хмелевски, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева».

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