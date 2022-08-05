Гендиректор «Салавата»: «Козлов настаивал на том, чтобы мы приобрели Хмелевски»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Саша Хмелевски Ринат Баширов Хоккей

Ринат Баширов прокомментировал переход Саши Хмелевски в «Салават Юлаев».

Последние два года 23-летний американец выступал в системе «Сан-Хосе».

– Как удалось уговорить Хмелевски? Все-таки молодой игрок, а они обычно до последнего пытаются остаться в НХЛ.

– Его не пришлось уговаривать, он сам изъявил желание играть в КХЛ.

Нам было высказано предложение, мы два дня собирали информацию вместе с тренерским штабом. Виктор Козлов настаивал на том, чтобы мы приобрели Хмелевски, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева».

Мильштейн о Хмелевски: «Набоков сказал Козлову, что он может стать одним из лучших бомбардиров «Салавата»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные