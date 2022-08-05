Роман Широков о словах Гашека: «В футболе так сильно никто не травит. Он зарабатывает политические дивиденды»

Роман Широков прокомментировал высказывания Доминика Гашека о российских хоккеистах.

Бывший вратарь сборной Чехии по хоккею весной требовал от отказаться от контрактов с игроками из России, а недавно назвал подписание соглашения со СКА Дмитрием Яшкиным «поддержкой российского режима и опасностью для нашей страны».

– Что думаете о заявлениях о российских хоккеистах?

– Так сильно в футболе никто не травит. У нас есть критика, но не оголтелая.

Гашек же зарабатывает политические дивиденды. Иначе быть не может.

С чего вдруг он так перекрасился, если все было так хорошо, а пять месяцев назад стало так плохо? Так же не бывает, – сказал бывший игрок сборной России по футболу.