Роман Широков о словах Гашека: «В футболе так сильно никто не травит. Он зарабатывает политические дивиденды»

Роман Широков прокомментировал высказывания Доминика Гашека о российских хоккеистах.
Бывший вратарь сборной Чехии по хоккею весной требовал от НХЛ отказаться от контрактов с игроками из России, а недавно назвал подписание соглашения со СКА Дмитрием Яшкиным «поддержкой российского режима и опасностью для нашей страны».
– Что думаете о заявлениях Доминика Гашека о российских хоккеистах?
– Так сильно в футболе никто не травит. У нас есть критика, но не оголтелая.
Гашек же зарабатывает политические дивиденды. Иначе быть не может.
С чего вдруг он так перекрасился, если все было так хорошо, а пять месяцев назад стало так плохо? Так же не бывает, – сказал бывший игрок сборной России по футболу.