Ларионов об игре «Торпедо»: «От каждого ждем, чтобы он получал удовольствие и удивлял нас своей непредсказуемостью»

подвел итоги контрольных матчей с (6:2, 7:2).

«В этих матчах важно было привить ребятам вкус к игре. Чтобы они понимали: хоккей – это игра, а не работа.

По-прежнему есть много элементов, которые мы хотим поправить. Стремимся, чтобы движение с шайбой, «движение мысли» было намного быстрее. Ноги у ребят бегут, но хочется, чтобы это было в гармонии с мыслью, необходимой для игры в более зрелищный хоккей.

А то, что ребята много забивают, это плод работы всей пятерки, каждого, кто находится на льду. Не важно, кто забивает и как это сделает. Главное, что команда играет, и от каждого мы ждем, чтобы он получал удовольствие и удивлял нас своей непредсказуемостью.

Не сторонник делать выводы по сыгранными матчам. Это были товарищеские игры, и главное – смотреть не на результат, а на игру.

Много болельщиков приходит посмотреть матчи. Нам важно, чтобы ребята играли грамотно, правильно, задорно и компактно и дарили зрителям удовольствие. Хоккеисты понимают, что играют в настоящем «зале славы» нижегородского и горьковского хоккея. Знают, какие здесь есть традиции. Их необходимо поддерживать и понимать, насколько важно любителям хоккея видеть в деле хорошую и интересную команду.

Не сторонник рассуждать на тему того, сколько мы забили и сколько не забили в прошедших матчах, а также сколько могли пропустить. Но важно, что через голы приходит уверенность. Для многих ребят это были первые матчи за команду. И важно было начать их на хорошей ноте, почувствовать вкус к голам, которые они забивают. Когда ребята начинают забивать, это приводит к гармонии в команде.

Мы не ждем, что нас в сезоне будет тащить какое-то одно звено. Нам важно, чтобы все четыре звена могли участвовать в атаке и делать результат.

Прошедшими матчами нам приятно было задать тон этой предсезонке. Но мы не обольщаемся. Эти игры забудутся через 2-3 дня, а мы будем двигаться дальше и становиться лучше!» – сказал главный тренер .