Японский форвард «Торпедо» Ю Сато: «Всегда мечтал играть в КХЛ. С радостью приехал в Россию»

Японский форвард «Торпедо» Ю Сато сообщил, что всегда мечтал играть в .

– Всегда мечтал играть в КХЛ. Я приехал из Японии в Россию, когда мне было 11 лет, потому что хотел стать профессиональным хоккеистом. Пять лет отыграл в Москве в школе «Крылья Советов». Научился немного говорить по-русски. Потом уезжал играть в Америку.

Сейчас меня пригласили на просмотр в Нижний Новгород. С главным тренером «Торпедо» мы были знакомы раньше, он был моим агентом.

– Какое впечатление у вас от совместной работы с Ларионовым?

– Он отличный тренер, отличный человек. Я очень сильно его уважаю. Рад, что у меня есть возможность работать вместе с ним в «Торпедо». Игорь Николаевич пригласил меня в команду, и теперь я должен доказать, что могу играть на таком уровне.

– Вы с радостью вернулись в Россию?

– Так как я жил здесь пять лет, у меня много друзей здесь. Я родился в Японии, но Россия – это второй дом, мне здесь очень нравится.

Сейчас тяжелая политическая ситуация, но я об этом не думаю. Когда я уезжал из Японии, мне все говорили: «Зачем ехать в Россию?» Но я отвечал: «Для того чтобы моя карьера развивалась». Я мечтал играть в КХЛ и с радостью приехал в Россию. Раньше я мог только смотреть за игрой и , а сейчас выхожу против них на лед.

– Для вас важно стать первым японским хоккеистом в КХЛ?

– Это будет важно для меня и для японского хоккея. Я постараюсь попасть в состав и отыграть весь сезон. Буду делать все, что от меня зависит, чтобы команда побеждала, – сказал Ю Сато.