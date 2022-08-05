Кожевников о «Торпедо»: «Понравилась молодежь, играла смело, красиво. Первая тройка напомнила о великом звене Скворцов – Ковин – Варнаков»

Александр Кожевников заявил, что ему понравилась игра молодежи «Торпедо».
– С удовольствием посмотрел дебютный матч Игоря Ларионова в роли клубного тренера – его «Торпедо» в Нижнем не заметило «Трактор» – 6:2. Этот матч и порадовал, и огорчил.
– Чем порадовал?
– В «Торпедо» понравилась молодежь, играла смело, красиво, без страха сделать ошибку. Запомнилось первое звено во главе с опытным Кручининым и молодым Коваленко. Если отбросить легионеров последних лет, то давно в Нижнем не было такой интересной и многообещающей троечки. В каких-то эпизодах ее игра напоминала о великом горьковском звене Варнаков – Ковин – Скворцов. Чем больше будет таких троек в нашем хоккее, тем легче станет жизнь у тренеров сборной России.
Для меня очень важно, чтобы нынешняя молодежь, для которой великие – разве что Кросби и Макдэвиды, знала наших легенд. Если «Торпедо» удастся сохранить свой комбинационный стиль в регулярном чемпионате, то поводов вспомнить нижегородскую историю будет много. И это касается всех наших хоккейных городов – Пензы, Новокузнецка, Тольятти и так далее по большому списку.
– Что не понравилось?
– Нижний выдал отличный первый период, но, сделав счет 5:1, расслабился. Нестабильность – это свойство всех молодых команд. Но без стабильности 68-матчевый марафон КХЛ не пройти, – сказал двукратный олимпийский чемпион.