Кожевников о «Торпедо»: «Понравилась молодежь, играла смело, красиво. Первая тройка напомнила о великом звене Скворцов – Ковин – Варнаков»

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Александр Кожевников заявил, что ему понравилась игра молодежи «Торпедо». 

– С удовольствием посмотрел дебютный матч Игоря Ларионова в роли клубного тренера – его «Торпедо» в Нижнем не заметило «Трактор» – 6:2. Этот матч и порадовал, и огорчил.

– Чем порадовал?

– В «Торпедо» понравилась молодежь, играла смело, красиво, без страха сделать ошибку. Запомнилось первое звено во главе с опытным Кручининым и молодым Коваленко. Если отбросить легионеров последних лет, то давно в Нижнем не было такой интересной и многообещающей троечки. В каких-то эпизодах ее игра напоминала о великом горьковском звене Варнаков – Ковин – Скворцов. Чем больше будет таких троек в нашем хоккее, тем легче станет жизнь у тренеров сборной России.

Для меня очень важно, чтобы нынешняя молодежь, для которой великие – разве что Кросби и Макдэвиды, знала наших легенд. Если «Торпедо» удастся сохранить свой комбинационный стиль в регулярном чемпионате, то поводов вспомнить нижегородскую историю будет много. И это касается всех наших хоккейных городов – Пензы, Новокузнецка, Тольятти и так далее по большому списку. 

– Что не понравилось?

– Нижний выдал отличный первый период, но, сделав счет 5:1, расслабился. Нестабильность – это свойство всех молодых команд. Но без стабильности 68-матчевый марафон КХЛ не пройти, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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