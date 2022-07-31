Кожевников о Ларионове в «Торпедо»: «Есть шанс, что своего сына он вытянет на уровень крепкого форварда КХЛ, а Коваленко дорастет до одного из лидеров сборной»

поделился ожиданиями от работы в .

– По каким критериям будете оценивать работу Ларионова в «Торпедо»?

– Для меня важнее даже не выход клуба в плей-офф, а прогресс молодых хоккеистов, который зависит прежде всего от работы тренерского штаба.

Посмотрим, как в роли одного из лидеров «Торпедо» проявит себя молодой Коваленко, в «Локомотиве» и «Ак Барсе» в его исполнении были эпизоды, когда чувствовался почерк мастера. Но теперь нужны не эпизоды, а цельная игра на протяжении всего сезона.

Другой пример – Ларионов-младший. Когда в одной команде находятся отец и сын, это очень тонкая ситуация, которая оказывает давление на всех, включая главного тренера. Тут от косых взглядов никто не защищен, и нужно своей работой и игрой доказывать с запасом, что заслуживаешь места в основном составе.

– Ваш прогноз на развитие тренерской ситуации в «Торпедо».

– Несмотря на скептиков, я верю в Профессора. Есть хороший шанс, что своего сына Игоря он вытянет на уровень крепкого форварда , а тот же Коваленко дорастет до уровня одного из лидеров национальной команды. Если эти и другие молодые игроки действительно будут расти, то эксперимент с Профессором все назовут удачным, – сказал двукратный олимпийский чемпион.