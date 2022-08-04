Андрей Назаров: «Авангард» – великая команда. Никакого хейта, хайпуем вместе»

сообщил, что считает «Авангард» великой командой.

Главный тренер «Сочи» прокомментировал поражение от омского клуба (4:6) на .

– Настраивали ребят на победу. Эмоции захлестнули. Наверное, пропустили один-два лишних гола. Даже была возможность сыграть вничью. Поблагодарил ребят и дал им завтра выходной.

– В чем «Сочи» сегодня был лучше, чем в прошлом матче?

– В желании победить, независимо от соперника. Это наша установка на каждый матч. Играют не контракты, не бонусы, а люди. Если твое желание зашкаливает, то ты можешь обыграть любого.

– Откуда такая любовь к «Авангарду», что вы не первый раз устраиваете массовую драку с омичами?

– Я играл в Омске целый год. Это великая команда со своими традициями. Омск мне нравится как город. Никакого хейта. Хайповый клуб – хайпуем вместе.

– За что вы сегодня на массовую драку выставили Бабенко, который совсем не боец?

– Он мне рассказывал, что боксом летом занимался.

– Видимо, соврал?

– Да. Обманул меня, чтобы я его не выгнал. А я ему говорю: «Иди, раз боксом занимался». А он: «Да я пошутил».

– В чем польза от таких драк? Они повлияли на ход игры?

– Польза – это вы, журналисты. Если бы вам не понравилось, вы бы не пришли, да? Вам нравится, вы сюда прилетели. Мы даем шоу.

Признаю, что у меня состав слабее. Но повторюсь, играют не контракты, а люди. У людей должна быть мотивация. Если получится наложить ее на немотивацию, то будут шансы победить, – сказал главный тренер «Сочи».

«Авангард» и «Сочи» Назарова устроили побоище: драка 5-на-5 на 4-й секунде, еще несколько боев в первом периоде