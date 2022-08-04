10 игроков «Сочи» и «Авангарда» подрались после стартового вбрасывания на Sochi Hockey Open

10 игроков «Сочи» и подрались после стартового вбрасывания.

Команды играют в матче .

Сразу после стартового вбрасывания пять пар хоккеистов устроили драку.

В итоге по 5 минут штрафа за драку получили игроки «Авангарда» Александр Горшков, Владимир Брюквин, , и Кристиан Ярош, а также хоккеисты Егор Бабенко, Артем Иванюженков, Сергей Попов, Федор Крощинский и Никита Ушнев.

На 6-й минуте первого периода подрались Кристиан Ярош и Артем Иванюженков. Игроки были удалены до конца матча.

После этого драку устроили Никита Зоркин и Сергей Алхимов. Хоккеисты получили по 5 минут штрафа.