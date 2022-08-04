10 игроков «Сочи» и «Авангарда» подрались после стартового вбрасывания на Sochi Hockey Open

Теги Авангард драки КХЛ Федор Малыхин Александр Горшков Владимир Брюквин Дамир Шарипзянов Сочи Кристиан Ярош Артем Иванюженков Егор Бабенко Sochi Hockey Open Никита Зоркин Федор Крощинский Хоккей

10 игроков «Сочи» и «Авангарда» подрались после стартового вбрасывания.

Команды играют в матче Sochi Hockey Open.

Сразу после стартового вбрасывания пять пар хоккеистов устроили драку.

В итоге по 5 минут штрафа за драку получили игроки «Авангарда» Александр Горшков, Владимир Брюквин, Федор МалыхинДамир Шарипзянов и Кристиан Ярош, а также хоккеисты «Сочи» Егор Бабенко, Артем Иванюженков, Сергей Попов, Федор Крощинский и Никита Ушнев.

На 6-й минуте первого периода подрались Кристиан Ярош и Артем Иванюженков. Игроки были удалены до конца матча.

После этого драку устроили Никита Зоркин и Сергей Алхимов. Хоккеисты получили по 5 минут штрафа.

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