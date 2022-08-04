Рябыкин о массовой драке в игре с «Сочи»: «Назаров любит быть в центре внимания»

Дмитрий Рябыкин прокомментировал массовую драку в матче «Сочи» – «Авангард» на Sochi Hockey Open.

«Думаю, болельщикам было весело. Андрей Викторович [Назаров] любит быть в центре внимания.

Мне понравились игра и характер команды. К драке мы не готовились. Думал, все-таки предсезонка. Не видел смысла в этих действиях.

Ничего страшного, вроде обошлось без травм. Небольшое повреждение получил только Громов – при падении. Но, думаю, с ним все нормально», – сказал главный тренер «Авангарда».

«Авангард» и «Сочи» Назарова устроили побоище: драка 5-на-5 на 4-й секунде, еще несколько боев в первом периоде