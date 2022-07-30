«Флорида» могла обменять Юбердо и Уигара по финансовым причинам. Джонатан хочет 10 млн в год по новому контракту, Маккензи ориентируется на Сергачева – 8,5 млн в год

Появилась версия, почему решилась на обмен и .

Напомним, что канадские хоккеисты перешли в , а «Пантерс» получили форварда Мэттью Ткачака в качестве компенсации. Также в обмен были включены драфт-пики.

Считается, что «Флорида» обменяла Юбердо и Уигара по финансовым соображениям, поскольку через год у игроков истекают действующие контракты.

Как сообщил инсайдер , Юбердо видит своим ориентиром контракт Александра Баркова – с зарплатой около 10 миллионов долларов в год.

Также Фридман отметил, что новый договор Михаила Сергачева с «Тампой» (8,5 млн долларов в год) может быть сопоставим с тем, на что рассчитывает Уигар для своего нового соглашения.

По текущим контрактам кэпхит Юбердо составляет 5,9 млн долларов, Уигара – 3,25 млн долларов.

Блокбастер в НХЛ: Ткачак – во «Флориду», Юбердо – в «Калгари». Кажется, все получили что хотели