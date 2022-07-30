«Флорида» могла обменять Юбердо и Уигара по финансовым причинам. Джонатан хочет 10 млн в год по новому контракту, Маккензи ориентируется на Сергачева – 8,5 млн в год

Появилась версия, почему «Флорида» решилась на обмен Джонатана Юбердо и Маккензи Уигара.
Напомним, что канадские хоккеисты перешли в «Калгари», а «Пантерс» получили форварда Мэттью Ткачака в качестве компенсации. Также в обмен были включены драфт-пики.
Считается, что «Флорида» обменяла Юбердо и Уигара по финансовым соображениям, поскольку через год у игроков истекают действующие контракты.
Как сообщил инсайдер Эллиотт Фридман, Юбердо видит своим ориентиром контракт Александра Баркова – с зарплатой около 10 миллионов долларов в год.
Также Фридман отметил, что новый договор Михаила Сергачева с «Тампой» (8,5 млн долларов в год) может быть сопоставим с тем, на что рассчитывает Уигар для своего нового соглашения.
По текущим контрактам кэпхит Юбердо составляет 5,9 млн долларов, Уигара – 3,25 млн долларов.
Блокбастер в НХЛ: Ткачак – во «Флориду», Юбердо – в «Калгари». Кажется, все получили что хотели