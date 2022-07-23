«Флорида» выменяла Ткачака у «Калгари», отдав Юбердо, Уигара, Швиндта и выбор в 1-м раунде драфта-2025

выменяла Ткачака у , отдав Юбердо, Уигара, Швиндта и выбор в 1-м раунде.

«Калгари» обменял форварда во «Флориду». «Пантерс» уже согласовали новый контракт с игроком, находящимся в статусе ограниченно свободного агента.

Компенсация – форварды (остался 1 год по контракту с кэпхитом 5,9 млн) и Коул Швиндт (на контракте новичка), защитник (1 год с кэпхитом 3,25 млн), а также выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2025 (защищенный в случае попадания в топ-10).

В минувшем сезоне 24-летний Ткачак провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и переписал рекорды по голам (42), передачам (62) и очкам (104).

Его показатель полезности «+57» стал четвертым во всей лиге. В 12 играх плей-офф на счету Ткачака 10 (4+6) баллов.

29-летний Юбердо набрал 115 (30+85) очков в 80 матчах регулярного чемпионата, разделив 2-е место в гонке бомбардиров. Он установил рекорд НХЛ по передачам за сезон среди левых крайних.

В 10 играх плей-офф добавил 5 (1+4) баллов.

28-летний Уигар набрал 44 (8+36) очка в 80 матчах регулярного чемпионата при полезности «+40», 81 минуте штрафа и среднем времени на льду 23:22. В 10 играх плей-офф добавил 1 балл.

21-летний Швиндт провел 3 матча в НХЛ, а в АХЛ набрал 40 (19+21) очков в 70 матчах. В Кубке Колдера – 7 игр и 3 (1+2) балла.