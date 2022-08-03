«Калгари» продлил контракт с Манджипани на 3 года с кэпхитом 5,8 млн долларов, избежав арбитража

продлил на 3 года с кэпхитом 5,8 млн долларов.

Стороны избежали арбитражного слушания по условиям контракта форварда, намеченного на 5 августа.

В минувшем сезоне 26-летний канадец установил личные рекорды по матчам в регулярном чемпионате (82), голам (35), передачам (20) и очкам (55).

В 12 играх плей-офф добавил 6 (3+3) баллов.

Его зарплата по прошлому контракту составляла 2,425 млн долларов.

В 2021 году Манджипани был признан самым ценным игроком победного для сборной Канады ЧМ по хоккею. Он набрал 11 (7+4) очков в 7 матчах турнира.