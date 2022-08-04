Кожевников о драках в матче «Сочи» – «Авангард»: «Ребята позорят КХЛ, в другой вид спорта надо переходить»

Теги Авангард драки КХЛ Александр Кожевников Сочи товарищеские матчи Sochi Hockey Open Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кожевников считает, что хоккеисты «Сочи» и «Авангарда» позорят КХЛ.

В матче Sochi Hockey Open 10 игроков «Сочи» и «Авангарда» устроили драку после стартового вбрасывания. На 6-й минуте первого периода подрались еще четыре хоккеиста.

«Они всю игру дерутся. Бред какой-то. Надо спорт менять, федерации хоккея, скорее даже КХЛ пора какие-то выводы делать и принимать меры.

Ребята лигу позорят, в другой вид спорта надо переходить. Канада уже отказалась от этого», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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