Кожевников о драках в матче «Сочи» – «Авангард»: «Ребята позорят КХЛ, в другой вид спорта надо переходить»

считает, что хоккеисты «Сочи» и «Авангарда» позорят КХЛ.

В матче 10 игроков и устроили драку после стартового вбрасывания. На 6-й минуте первого периода подрались еще четыре хоккеиста.

«Они всю игру дерутся. Бред какой-то. Надо спорт менять, федерации хоккея, скорее даже пора какие-то выводы делать и принимать меры.

Ребята лигу позорят, в другой вид спорта надо переходить. Канада уже отказалась от этого», – сказал двукратный олимпийский чемпион.