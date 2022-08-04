Крылов о «Хоккее в школах»: «Это будущее омского хоккея. Этот год мы закончили в 3,5 тысячи детей в программе, в следующем должно быть больше 7 тысяч»

Глава совета директоров рассказал о программе «Хоккей в школах» в Омске.

– Планируется ли расширение программы «Хоккей в школах» на год, два? Как далеко вы эту программу себе видите?

– Для меня лично это была самая интересная тема на совете директоров, я уделил ей достаточно внимания, и мне очень понравились выступления докладчиков.

Я считаю, это будущее омского хоккея, и я сейчас прилагаю максимальные усилия, чтобы эта программа запустилась таким образом, чтобы ее уже никто не мог остановить. Есть я, нет меня – она должна работать и воспитывать хоккеистов для первой команды.

Вся программа развития массового хоккея делится на два этапа. Первый – это урок хоккея в школах, где мы делаем упор на развитие здоровья детей, чтобы каждый ребенок мог попробовать себя в хоккее. Было 10 школ, будет 15 в этом году.

Второй этап – это факультатив, где ребенку нравится этот вид спорта, он приходит заниматься после школы. У нас сейчас 32 коробки в городе, следующая наша цель – это область, хотим построить там 9 коробок.

Я думаю, в целевом варианте область – это вообще наше все, потому что если в городе еще есть чем заниматься, то в области совсем плохо с досугом, и мы рассчитываем, что дети там будут проявлять большой интерес к этой программе.

Вот такие результаты, если мы говорим о численности. Если этот год мы закончили в 3,5 тысячи детей в этой программе, то в следующем году должно быть больше 7 тысяч, – сказал .