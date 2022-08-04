Три клуба КХЛ заинтересованы в форварде сборной Казахстана Панюкове

По информации «КП-Казань», три клуба КХЛ заинтересованы в услугах форварда «Ак Барса» и сборной Казахстана Кирилла Панюкова.

Речь идет о «Тракторе», «Салавате Юлаеве» и «Северстали».

В минувшем сезоне 25-летний Панюков провел 35 матчей и набрал 13 (9+4) очков за клуб из Казани.

«Зарплата Панюкова составляет всего 18 миллионов рублей, что и делает хоккеиста лакомым кусочком на трансферном рынке. К тому же, есть опасения, что сам форвард рискует не пробиться в состав обновленного «Ак Барса» под руководством Олега Знарка.

Стоит отметить, что в казанском клубе на данные предложения предварительно ответили отказом и готовы сохранить Панюкова в составе как минимум до старта сезона», – пишет источник.

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