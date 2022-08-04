Артем Пименов: «К деньгам отношусь спокойно, не транжирю. Езжу на Mitsubishi Outlander – удобно для рыбалки»

рассказал об отношении к деньгам.

– Перед предыдущим сезоном вы не сразу приняли предложение «Салавата». Вопрос был в деньгах?

– Финансовый вопрос был первым. Именно по зарплате в «Торосе». В «Салавате» к тому моменту я сыграл четыре матча и сам понимал, что не могу чего-то требовать. А вот в «Торосе» я играл неплохо, и предложенная зарплата меня не устраивала.

– В этом году вопросов по новому контракту уже не возникло? Говорят, неплохо прибавили?

– Да, прибавили. Я считаю, заслуженно. Прошлый сезон я начал неплохо, до травмы. Также концовку сезона отыграл хорошо.

– Первые относительно большие деньги в вашей карьере голову не вскружат?

– Я к деньгам отношусь спокойно. Умею с ними обращаться и не транжирю. Распределяю на необходимые траты: на обстановку квартиры, повседневные нужды, отпуск.

Люксовое авто покупать не спешу, тем более с нынешними ценами. За брендами не гонюсь. Езжу на Mitsubishi Outlander – полный привод, удобно для рыбалки, – сказал нападающий .