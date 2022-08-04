Загитова о драках в хоккее: «Это зрелищно, это один из ключевых моментов. Но я отношусь к этому не очень хорошо»

Алина Загитова рассказала о своем отношении к дракам в хоккее.

– Как ты относишься к дракам в хоккее?

– Честно говоря, наверное, как и любая девочка, отношусь к этому не очень хорошо.

Но это зрелищно, это смотрится. Поэтому это один из ключевых моментов в хоккее, неотъемлемая часть хоккея, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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