Загитова о драках в хоккее: «Это зрелищно, это один из ключевых моментов. Но я отношусь к этому не очень хорошо»

Алина Загитова рассказала о своем отношении к дракам в хоккее.
– Как ты относишься к дракам в хоккее?
– Честно говоря, наверное, как и любая девочка, отношусь к этому не очень хорошо.
Но это зрелищно, это смотрится. Поэтому это один из ключевых моментов в хоккее, неотъемлемая часть хоккея, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
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