Загитова о поражении хоккейной сборной на Олимпиаде-2022: «Первый раз, когда я заплакала, наверное. Было обидно за наших парней»

Алина Загитова прокомментировала свою реакцию на поражение сборной России на Олимпиаде-2022.

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале турнира.

– Ты болеешь за сборную России. Болеешь очень эмоционально. В Пекине ты прямо плакала, когда наша сборная проиграла.

– Действительно, я была очень эмоциональна на Олимпиаде. Это, наверное, первый раз, когда я заплакала. Потому что мне было действительно обидно за наших парней, но таков спорт.

Они не проиграли, а выиграли второе место. Для меня это так, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.