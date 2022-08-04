Жафяров о переходе в СКА: «С НХЛ все было серьезно, но я выбрал этот путь. Теперь никаких мыслей об отъезде нет»

прокомментировал решение продолжить карьеру в .

В мае он подписал соглашение со СКА на два года.

«С все было серьезно, но я выбрал для себя этот путь, и теперь никаких мыслей об отъезде и о других командах у меня нет.

Матчи Sochi Hockey Open? Первые игры после долгой паузы на сборы всегда тяжелые: жарко, лед очень мягкий. Но ничего, мы привыкаем, вкатываемся в игру, стараемся лучше выполнять задания, где-то привыкаем к партнерам, поэтому все еще впереди.

Тренеры как нас поставили, так мы и начали играть, и с кем бы ни поставили, со всеми бы сыгрались. Ничего страшного нет: кого бы ни поставили по тройкам, все стараются найти химию, чтобы лучше играть. Не думаю, что по тем двум матчам стоит о чем-то судить, но мы стараемся», – сказал нападающий .