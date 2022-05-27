Жафяров перешел в СКА. Контракт – до 2024-го

Дамир Жафяров стал игроком СКА.
Соглашение с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до 2024 года.
28-летний хоккеист находился в статусе неограниченно свободного агента.
В минувшем сезоне КХЛ Жафяров набрал 45 (18+27) очков в 47 матчах за «Торпедо» при полезности «+9».
Форвард не стал продлевать контракт с нижегородским клубом.
Жафяров выступал за «Торпедо» с 2018 года. С его статистикой в КХЛ можно ознакомиться здесь.
Жафяров попрощался с «Торпедо» и болельщиками команды. Он провел в ней 4 сезона