Жафяров перешел в СКА. Контракт – до 2024-го

стал игроком .

Соглашение с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до 2024 года.

28-летний хоккеист находился в статусе неограниченно свободного агента.

В минувшем сезоне КХЛ Жафяров набрал 45 (18+27) очков в 47 матчах за «Торпедо» при полезности «+9».

Форвард не стал продлевать контракт с нижегородским клубом.

Жафяров выступал за с 2018 года. С его статистикой в КХЛ можно ознакомиться здесь.

Жафяров попрощался с «Торпедо» и болельщиками команды. Он провел в ней 4 сезона