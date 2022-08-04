Александр Никишин: «Не стоит ехать за океан, чтобы там на лавке сидеть. Сперва надо в СКА доказать, что там могу играть»

Защитник СКА Александр Никишин не видит смысла спешить с переходом в .

– Как на твой переход отреагировала , за которую ты задрафтован?

– Мы созвонились на следующий день. В клубе считают, что я сделал шаг вперед, вышел на новый уровень. В общем, «Каролина» довольна.

– Сейчас у тебя контракт на два года в КХЛ. «Каролина» не напряглась из-за того, что СКА может захотеть удержать тебя на больший срок?

– Таких далеких планов пока не строю. Год назад переподписал свой контракт на три года, потому что понимал – это время мне надо провести в России.

За океан не стоит ехать, чтобы там на лавке сидеть. А для этого надо в себя проявить. Сейчас скажу то же самое – сперва надо в СКА доказать, что там могу играть, а не сидеть в запасе, – сказал бывший игрок «Спартака».

СКА работает по своим циничным правилам – и это нормально. Но миф о продуктивной питерской школе выглядит глупо