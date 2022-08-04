Никишин об обмене в СКА: «Не верилось, что за меня отдали 9 игроков. Но от меня ничего не зависело. А так круто»

трудно поверить в условия обмена в .

31 июля и СКА договорились об обмене 20-летнего защитника. В качестве компенсации москвичи получили 5 игроков плюс права на 4 нападающих, выступающих в Северной Америке.

– Неожиданный для всех обмен в СКА стал для тебя стрессом?

– Обычно все эмоции в себе держу. И в первый день мне просто трудно было представить – как уеду из родного города. Сам я из Орла, но последние 11 лет прожил в Москве, получается – большую половину жизни. Потом успокоился, включился в работу.

– Вообще это исторический обмен. Последний раз девятерых игроков отдали за Эрика Линдроса. Представляешь, насколько это круто?

– Конечно, сильно удивился, когда узнал об этом. Честно говоря, не верилось, что за меня отдали девять игроков. Но от меня же ничего не зависело. А так круто, да.

– Летом ты сыграл за команду Санкт-Петербурга на турнире «3 на 3». «Подкаты» от уже были в раздевалке?

– Нет. Тогда ведь все тоже очень спонтанно получилось. Меня изначально на этот турнир никто не приглашал. И вдруг звонок: «Не хочешь сыграть?» Ничего себе, думаю. За Москву меня никто не пригласил, за Тулу – где пацаны из «Спартака» играли – тоже, а тут вдруг позвали.

В общем, очень мотивированным приехал туда. Думаю, ну сейчас соперники получат. Друзья потом подкалывали. Мол, неспроста это все. Но тогда это просто смешки были.

– Как прошел твой первый день после обмена? В самых мелких деталях.

– Собирался на сборы в Пересвет вместе со «Спартаком». За день до отъезда спортивный директор мне пишет: «Ты должен появиться в «Лужниках». Прихожу и там узнаю, что я теперь игрок СКА. Но мы там нормально пообщались, мне все объяснили, – рассказал Никишин.