Александр Никишин: «В Петербурге собраны сильные тренеры. Очень рад оказаться в СКА»

прокомментировал свой переход в СКА из «Спартака».

31 июля стало известно, что клубы договорились об обмене 20-летнего защитника. В качестве компенсации «Спартак» получил 5 игроков плюс права на 4 нападающих, выступающих в Северной Америке.

– Какие первые эмоции от перехода?

– Это была неожиданная новость для меня, но эмоции только положительные. Очень рад оказаться в СКА.

– В СКА достаточно много опытных защитников. У них есть чему поучиться?

– Действительно, много опытных защитников, я уже достаточно успел против них поиграть, видел их со стороны. Буду присматриваться, изучать их, что-то перенимать. Есть чему учиться.

– Чего ждете от работы с тренерским штабом СКА?

– В Петербурге собраны сильные тренеры, а тот же известен еще и как игрок, у него огромный опыт. Предстоит много работы.

– Предсезонка в самом разгаре. В какой форме сейчас находитесь? Готовились ли летом самостоятельно?

– Тренировался с молодежной группой в «Спартаке» уже почти месяц, со 2 июля, а перед сборами самостоятельно готовился. Так что, думаю, я в хорошей форме. Сейчас постараюсь выйти на тот уровень, который у ребят после сбора в Новогорске, – сказал защитник.

Обмен-блокбастер в КХЛ: Никишин – в СКА, у «Спартака» – 5 (!) молодых игроков и права еще на четверых