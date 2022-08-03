Емелин об «Авангарде»: «Я был бы не против Омска. Ждал предложение, но ничего не поступило»

прокомментировал свой переход в минское «Динамо».

Защитник играл за «Авангард» с 2018 года. Клуб объявил об уходе Емелина 30 апреля.

– Почему вы выбрали минское ?

– Да просто поступило предложение, и я его принял.

– Это экстравагантное решение в вашем статусе.

– Мы со многими клубами разговаривали, но до конкретики не доходило. А с Минском мы быстро порешали все вопросы.

– Вы не хотели в Омск лететь?

– Так ведь «Авангард» не сделал предложение. Сначала я ждал, но ничего не поступило. И после этого я стал рассматривать другие варианты.

– А как Омск?

– Если бы «Авангард» меня подписал, я был бы не против Омска.

– Просто говорили, что Емелин по семейным обстоятельствам не хочет в Сибирь.

– Я не знаю, откуда это пошло, что я хочу остаться в Москве. Такого не было.

– А был разговор с руководством ? Вы же капитан. Чем они были недовольны?

– Разговора не было. Меня поблагодарили за работу, и мы расстались, – сказал защитник.