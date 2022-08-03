Емелин об «Авангарде»: «Я был бы не против Омска. Ждал предложение, но ничего не поступило»

Алексей Емелин прокомментировал свой переход в минское «Динамо».
Защитник играл за «Авангард» с 2018 года. Клуб объявил об уходе Емелина 30 апреля.
– Почему вы выбрали минское «Динамо»?
– Да просто поступило предложение, и я его принял.
– Это экстравагантное решение в вашем статусе.
– Мы со многими клубами разговаривали, но до конкретики не доходило. А с Минском мы быстро порешали все вопросы.
– Вы не хотели в Омск лететь?
– Так ведь «Авангард» не сделал предложение. Сначала я ждал, но ничего не поступило. И после этого я стал рассматривать другие варианты.
– А как Омск?
– Если бы «Авангард» меня подписал, я был бы не против Омска.
– Просто говорили, что Емелин по семейным обстоятельствам не хочет в Сибирь.
– Я не знаю, откуда это пошло, что я хочу остаться в Москве. Такого не было.
– А был разговор с руководством «Авангарда»? Вы же капитан. Чем они были недовольны?
– Разговора не было. Меня поблагодарили за работу, и мы расстались, – сказал защитник.