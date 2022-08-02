Федерация хоккея Швеции обсудит ситуацию с вызовом в сборную игроков из КХЛ. Пока решения нет

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Федерация хоккея Швеции обсудит приглашение в сборную игроков из КХЛ.

«Совет Шведской хоккейной ассоциации рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании.

На данный момент никакого решения по этому вопросу нет», – сказал генеральный секретарь организации Йохан Старк.

Ранее Латвийская хоккейная федерация объявила о том, что выступающие в российских и белорусских клубах игроки не смогут выступать за сборную страны, а тренеры не смогут привлекаться к работе в национальных командах.

На сегодня контракты с клубами КХЛ имеют 5 игроков из Швеции – вратари Адам Рейдеборн (ЦСКА) и Юхан Маттссон («Автомобилист»), защитники Робин Пресс («Северсталь») и Фредрик Клаэссон (ЦСКА), а также форвард Якоб Лилья («Динамо»). 

Лилья о контракте с «Динамо»: «Подписал в начале февраля и потом ясно дал понять, что хочу его расторгнуть. У меня нет денег на выкуп»

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