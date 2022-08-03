Морозов о хоккее «3 на 3»: «Надо точно определиться с форматом – в стране тяжело найти площадки такого размера»

Президент КХЛ высказался о перспективах хоккея в формате «3 на 3».

«На турнире Олимпбет-КХЛ 3х3 три команды были полностью представлены игроками своей системы — «Витязь», «Трактор» и «Динамо» Минск. Всем клубам рассказали обо всем этом, сейчас анализируем, будем думать.

Есть много разных идей, которые можно осуществить. Надо точно определиться с форматом, потому что все-таки тяжело у нас в стране найти площадки такого размера. После формализации всех идей пообщаемся с клубами», – сказал .