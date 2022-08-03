Морозов о хоккее «3 на 3»: «Надо точно определиться с форматом – в стране тяжело найти площадки такого размера»

Теги Алексей Морозов КХЛ Хоккей 3х3 Хоккей

Президент КХЛ высказался о перспективах хоккея в формате «3 на 3».

«На турнире Олимпбет-КХЛ 3х3 три команды были полностью представлены игроками своей системы — «Витязь», «Трактор» и «Динамо» Минск. Всем клубам рассказали обо всем этом, сейчас анализируем, будем думать.

Есть много разных идей, которые можно осуществить. Надо точно определиться с форматом, потому что все-таки тяжело у нас в стране найти площадки такого размера. После формализации всех идей пообщаемся с клубами», – сказал Алексей Морозов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные