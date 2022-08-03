Фредрик Клаэссон: «Многие шведы не хотят играть в КХЛ, я же много лет пытался попасть в эту лигу. Рад быть здесь»

сообщил, что много лет пытался попасть в КХЛ.

«У меня семья в Канаде: две девочки. Надеюсь, что смогу их привезти сюда как можно быстрее. Многие шведы не хотят играть в КХЛ, я же много лет пытался попасть в эту лигу, приехал сюда играть и надеюсь выиграть титул.

Решение было непростым, учитывая политический аспект, но я рад, что здесь. Спортивный аспект – тут никаких проблем. Понимаю тех, кто не решился приехать в Россию, но у меня контракт. Я рад быть здесь, все мои друзья, кто узнал о моем переходе в , поддержали меня», – сказал шведский защитник.

Федерация хоккея Швеции обсудит ситуацию с вызовом в сборную игроков из КХЛ. Пока решения нет