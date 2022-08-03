Вратарь ЦСКА Рейдеборн: «Знаю, что произошло с Федотовым. Если он вернется, буду готов бороться»

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Адам Рейдеборн готов к конкуренции с Иваном Федотовым, если он вернется в ЦСКА

В мае вратарь сборной России подписал контракт с «Филадельфией». В июле его задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого Федотов был отправлен в Северодвинск. 

«Хотел быть основным в прошлом году, но играл не очень хорошо, а сейчас готов.

Я читал о ситуации с Федотовым, знаю, что с ним произошло. Если он вернется, то я буду готов бороться за то, чтобы стать первым», – сказал шведский вратарь армейцев. 

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