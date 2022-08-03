Федоров о ЦСКА: «Состав скромный, но со вкусом. Ушли 3-4 опытных игрока, не нашли им замену»

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Сергей Федоров считает, что ЦСКА входит в новый сезон со скромным составом. 

В межсезонье состав команды покинули вратарь Иван Федотов (сейчас находится на военной службе), защитники Джон Гилмор («Динамо» Минск) и Клас Дальбек («Давос»), форвард Сергей Андронов («Локомотив»). 

«В плане трансферов считаю, что ушли 3-4 опытных игрока. Не нашли им замену, но нашли тех, кто поможет в сезоне. На данный момент состав скромный, но со вкусом.

Мы взяли ребят не для того, чтобы заменить кого-то, это невозможно. Приехать в Россию в данной ситуации было нелегко для наших иностранных игроков», – сказал главный тренер московского клуба. 

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