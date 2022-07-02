Быков о хоккее «3 на 3»: «Интересное начинание. Русские ребята отличаются от других творчеством и принятием нестандартных решений»

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Вячеслав Быков поделился мнением о хоккее в формате «3 на 3».

В июне прошло три турнира по хоккею «3 на 3», два организовала ФХР, один – КХЛ.

«Все, что касается спорта, пойдет на пользу молодым ребятам, поэтому я за любой формат.

Это интересное начинание, русские ребята отличаются от других творчеством и принятием нестандартных решений. На тренировках мы постоянно играем 3х3».

Площадки? Мне кажется, что на площадках с меньшим размером игра становится интереснее, она более зрелищна в силу того, что на льду будет больше действия у ворот. Игра будет быстрее переходить от одних ворот, и это привлекает зрителей. Хоккей, помимо комбинаций, интересен голами», – сказал экс-главный тренер сборной России.

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