Вице-президент «Металлурга» о хоккее «3 на 3»: «По участию игроков не было согласования ФХР и КХЛ. В случае травмы Голдобин прибыл бы в лагерь неподготовленным»

Вице-президент высказался о страховании хоккеистов для игры в формате «3 на 3».

«Тема интересная, ведь в случае получения травмы на этих турнирах тот же Голдобин прибыл бы в тренировочный лагерь «Металлурга» неподготовленным.

Мне кажется, ФХР и при организации турниров должны были обговаривать с руководителями клубов участие хоккеистов этих команд. Надо ведь как-то страховать игроков.

Мы, руководители, подписываем с ними контракты и рассчитываем на них. И если бы с хоккеистом вдруг что-то случилось бы, то клуб остался бы без одного из ведущих исполнителей перед стартом сезона.

Никакого согласования со стороны и КХЛ с клубами не было. Договаривались непосредственно с игроками.

Хотя во всем мире принята общая практика, когда организаторы различных турниров проводят переговоры с клубами, которым принадлежат хоккеисты.

В контрактах игроков прописано, что они должны прибыть в тренировочный лагерь подготовленными. Вспомните недавнюю историю, когда Илья Самсонов прибыл в расположение «Вашингтона» неподготовленным», – сказал .