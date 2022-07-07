Вице-президент КХЛ о хоккее «3 на 3»: «Классические виды спорта теряют аудиторию. Быстрая, динамичная игра – способ вызвать интерес молодежи»

Вице-президент КХЛ по маркетингу рассказал о работе лиги с молодежью.

– Президент КХЛ Алексей Морозов выразил опасение, что никто не будет смотреть хоккей лет через десять. Как лига работает с молодым поколением?

– Могу поддержать слова Алексея Алексеевича. Лига каждый год проводит свои исследования и общается с зарубежными коллегами. Это не только наша проблема.

К сожалению, классические виды спорта ежегодно теряют аудиторию. Например, в НХЛ за десять лет возраст болельщика в среднем увеличился как раз на эти десять лет. Притока новой аудитории не происходит.

Мы, как и наши иностранные коллеги, серьезно смотрим на работу с молодежью. В прошлом году на совете директоров КХЛ утвердили запуск большого количества проектов, направленных на привлечение нового поколения.

Одним из таких проектов стал турнир по хоккею «три на три» на маленькой площадке, где игроки имели возможность показать все свое мастерство. Быстрая, динамичная игра, где отвлечешься на пару минут и уже счет кардинально изменился, – это способ вызвать интерес молодежи.

Современное поколение не может позволить себе потратить два часа на трансляцию одного матча. Развитие других разновидностей хоккея, изменение правил классической игры, чтобы она стала более динамичной и результативной, – это одни из инициатив для поднятия интереса к нашему виду спорта, – сказал Сергей Доброхвалов