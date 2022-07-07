Свитов стал руководителем направления по развитию команд ВХЛ/МХЛ системы «Авангарда»

Теги Авангард Александр Свитов КХЛ МХЛ ВХЛ Омские Крылья Хоккей

Чемпион мира Александр Свитов получил должность в структуре «Авангарда».

Бывший нападающий сборной России стал руководителем направления по развитию команд ВХЛ/МХЛ в «Авангарде».

«В прошлом сезоне, после долгого отсутствия в Омске, у меня появился шанс сыграть в ВХЛ за «Омские Крылья» – был рад вернуться, и теперь не менее рад вступить в должность руководителя.

В голове сейчас только работа: в ВХЛ у нас новый тренерский штаб, много новичков среди игроков, поэтому первая задача – построить команду, создать хороший коллектив, который как единое целое пойдет к заветной мечте.

С «Омскими Ястребами» в плей-офф мне уже удалось поработать в качестве тренера, так что многих ребят знаю, и сейчас наша задача – подготовить парней к ВХЛ и КХЛ, а их – хорошо себя проявлять и идти как можно выше. Будем вместе работать и добиваться поставленных целей», – сказал воспитанник «Авангарда».

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