Свитов стал руководителем направления по развитию команд ВХЛ/МХЛ системы «Авангарда»

Чемпион мира получил должность в структуре .

Бывший нападающий сборной России стал руководителем направления по развитию команд ВХЛ/ в «Авангарде».

«В прошлом сезоне, после долгого отсутствия в Омске, у меня появился шанс сыграть в ВХЛ за «Омские Крылья» – был рад вернуться, и теперь не менее рад вступить в должность руководителя.

В голове сейчас только работа: в ВХЛ у нас новый тренерский штаб, много новичков среди игроков, поэтому первая задача – построить команду, создать хороший коллектив, который как единое целое пойдет к заветной мечте.

С «Омскими Ястребами» в плей-офф мне уже удалось поработать в качестве тренера, так что многих ребят знаю, и сейчас наша задача – подготовить парней к и , а их – хорошо себя проявлять и идти как можно выше. Будем вместе работать и добиваться поставленных целей», – сказал воспитанник «Авангарда».