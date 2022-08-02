Готовец о Кубке Гагарина-2021: «У «Авангарда» был очень дружный коллектив. Во многом этому поспособствовал приход Ковальчука»

отметил вклад Ильи Ковальчука в победу в Кубке Гагарина-2021.

«Во-первых, тогда у нас был очень хороший и дружный коллектив. Скажем так, во многом этому поспособствовал приход .

Даже не сказать, что можно выделить какие-то главные моменты, что он делал особенного, но с его приходом команда еще больше сплотилась и стала еще более дружной. И даже когда у нас были неудачные матчи, все равно все верили, что мы можем выиграть.

Даже когда мы проигрывали ЦСКА в финале Кубка Гагарина (1-2), не было такого, что все – серия закончена. Наоборот, все верили, что в итоге все равно вытащим и выиграем, и получилось так, что мы взяли три матча подряд. Самое важное – это хороший коллектив, который верит в общую цель и делает все ради этой цели», – сказал защитник московского .