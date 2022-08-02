Крылов о Хартли: «Возможно, продолжим сотрудничать с ним, но уже в качестве консультанта»

рассказал о возможном сотрудничестве с .

«Боб Хартли приглашен и уже дал согласие принять участие в открытии арены.

Возможно, в будущем мы продолжим сотрудничать с Хартли, но уже в качестве не тренера, а консультанта и человека, который предан хоккею и обладает огромным количеством навыков, которые можно передавать.

Мы находимся в стадии обсуждения», – сказал председатель совета директоров «Авангарда».

Хартли возглавлял с 2018 года. Он объявил об уходе из клуба 4 апреля.