Крылов о Хартли: «Возможно, продолжим сотрудничать с ним, но уже в качестве консультанта»

Александр Крылов рассказал о возможном сотрудничестве с Бобом Хартли.
«Боб Хартли приглашен и уже дал согласие принять участие в открытии арены.
Возможно, в будущем мы продолжим сотрудничать с Хартли, но уже в качестве не тренера, а консультанта и человека, который предан хоккею и обладает огромным количеством навыков, которые можно передавать.
Мы находимся в стадии обсуждения», – сказал председатель совета директоров «Авангарда».
Хартли возглавлял «Авангард» с 2018 года. Он объявил об уходе из клуба 4 апреля.