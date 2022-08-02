СКА проведет предсезонные матчи в ретроформе, созданной в честь 75-летия клуба

СКА проведет предсезонные матчи в ретроформе.

«Все предсезонные матчи на «Лига Ставок Sochi Hockey Open-2022» и домашнем турнире имени Н.Г. Пучкова петербургские армейцы проведут в особой форме, созданной по мотивам свитеров, в которых ленинградская команда в 1987 году завоевала вторые в своей истории медали чемпионата страны. Весной этой армейской бронзе исполнилось 35 лет.

Эта ретроформа была разработана к 75-летнему юбилею, который СКА отметил в декабре прошлого года. Тогда петербуржцы сыграли 8 домашних матчей в синем комплекте специальной формы.

Акция получила положительный отклик как со стороны болельщиков, так и от самих игроков. Поэтому был разработан второй комплект ретроформы в белом цвете для гостевых матчей, и принято решение провести все предсезонные игры в 2022 году в альтернативных джерси», – говорится на сайте клуба КХЛ.

Первый матч в рамках подготовки к сезону-2022/23 СКА проведет 3 августа на турнире в Сочи против минского «Динамо».

Фото: официальный сайт СКА