СКА представил ретро-форму в честь 75-летия клуба. Она основана на комплекте 1987 года, когда клуб стал 3-м в чемпионате СССР

СКА представил ретро-форму в честь 75-летнего юбилея клуба.

«В честь этого юбилея армейцы весь месяц на домашнем льду будут выступать в ретро-форме, созданной по мотивам свитеров, в которых ленинградская команда в 1987 году завоевала вторые в своей истории медали чемпионата страны.

Весной этой армейской бронзе исполнится 35 лет. Похожую форму с крупной красной звездой и буквами СКА носили такие легендарные для нашего города хоккеисты, как , Василий Каменев, Сергей Черкас, , , Святослав Хализов и многие другие.

В том сезоне ленинградцы набрали 49 очков в 40 матчах, на 7 баллов опередив «Крылья Советов», которые остались на четвертой строчке», – говорится в сообщении пресс-службы СКА.