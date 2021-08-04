СКА представил ретро-форму в честь 75-летия клуба. Она основана на комплекте 1987 года, когда клуб стал 3-м в чемпионате СССР

Теги СКА Сергей Черкас Николай Маслов КХЛ Михаил Кравец Николай Дроздецкий Святослав Хализов чемпионат СССР игровая форма стиль Хоккей

СКА представил ретро-форму в честь 75-летнего юбилея клуба. 

«В честь этого юбилея армейцы весь месяц на домашнем льду будут выступать в ретро-форме, созданной по мотивам свитеров, в которых ленинградская команда в 1987 году завоевала вторые в своей истории медали чемпионата страны.

Весной этой армейской бронзе исполнится 35 лет. Похожую форму с крупной красной звездой и буквами СКА носили такие легендарные для нашего города хоккеисты, как Николай Дроздецкий, Василий Каменев, Сергей Черкас, Михаил Кравец, Николай Маслов, Святослав Хализов и многие другие.

В том сезоне ленинградцы набрали 49 очков в 40 матчах, на 7 баллов опередив «Крылья Советов», которые остались на четвертой строчке», – говорится в сообщении пресс-службы СКА.

 
 
 
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Публикация от Хоккейный клуб СКА (@hcska)

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