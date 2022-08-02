Роман Ротенберг: «СКА завершил первый сбор. Все хорошо отработали, молодые игроки порадовали»

подвел итоги сбора СКА в Новогорске.

«Завершили первый сбор – в Новогорске провели два ударных микроцикла, усиленно работали над физикой, закладывали базу на предстоящий сезон с интенсивным календарем.

Успели потренироваться и на льду, попробовали некоторые сочетания на двусторонке. Все хорошо отработали, порадовали и молодые игроки, которые сходу включились.

Впереди первый турнир – отправляемся в Сочи. Будем смотреть в деле всех новичков, пробовать разные связки. Особенно внимательно будем следить за молодежью, которая сыграет в составе сборной. Турнир в Сочи – шанс проявить себя для каждого», – написал главный тренер СКА в телеграм-канале.

СКА работает по своим циничным правилам – и это нормально. Но миф о продуктивной питерской школе выглядит глупо