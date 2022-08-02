Юрзинов о работе с молодыми игроками: «Кулагин говорил: «Твоя задача – выбить из них бутылки». Сейчас – выбить телефоны и желание довольствоваться малым»

высказался о работе с молодыми хоккеистами.

«Помню, когда начинал тренерскую карьеру, Борис Павлович Кулагин дал мне совет по работе с игроками: «Владимир, твоя главная задача – выбить из них бутылки». Наверное, сейчас он не так актуален, ведь, наверное, главное – выбить из них телефоны и желание довольствоваться малым.

Вспоминаю другой совет начинающему тренеру Юрзинову – от другой глыбы цеха, Николая Георгиевича Пучкова. Он сказал: «Владимир, возьми группу молодых и воспитай их для советского хоккея, для сборной». Этот совет сегодня не менее актуален – и в СКА, в ряде других клубов ему следуют. Пока, к сожалению, не во всех.

Много разговоров об , жду от этого клуба прежде всего воспитания и роста молодежи. Омск и Новосибирск, а также Санкт-Петербург, где вот-вот откроются современнейшие арены, становятся центрами сибирского и западного регионов. Новые арены дадут новый импульс всему российскому хоккею, его внутреннему развитию.

Надеюсь, что через какое-то время наши вечные обсуждения легионеров останутся в прошлом. И нашей головной болью – как во времена моей тренерской молодости – станет выбор игроков сборной из десятков и даже сотен кандидатур. С этой надеждой и буду следить за турниром в Сочи», – сказал советник главного тренера .