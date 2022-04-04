Хартли объявил об уходе из «Авангарда»: «Хочу взять небольшой перерыв. Пришло время побыть с семьей»

объявил об уходе с поста главного тренера .

«Когда второй раз я подписывал контракт с «Авангардом», у меня были мысли, что это мой последний контракт. Помимо хоккея, у меня есть семья.

Говорят, что я не хочу ехать в Омск, но это не так. Потому что когда я принял предложение «Авангарда», я рассчитывал ехать в Омск. И если есть то, о чем я жалею за эти 4 года, так это то, что мы так и не сыграли в Омске.

Для меня пришло время побыть с семьей. У меня две прекрасные внучки: одной исполнится четыре года, другой – два. Я ни разу не распаковывал с ними подарки, не был на дне рождения – это то, чего мне не хватало. Сейчас я хочу взять небольшой перерыв», – сказал 61-летний канадец.

Ранее сообщалось, что Боб уже улетел в Канаду. Во втором раунде Кубка Гагарина-2022 клуб под руководством Хартли проиграл «Металлургу» (3-4).

Хартли возглавлял «Авангард» с 2018 года. С ним команда дважды играла в финалах Кубка Гагарина. В 2021 году омичи завоевали главный трофей , обыграв в финальной серии ЦСКА.