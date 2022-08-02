Готовец о сближении России и Беларуси в хоккее: «Определенные обстоятельства поспособствовали. Большой плюс для белорусского хоккея»

позитивно оценил сближение России и Беларуси в хоккее в текущей ситуации.

Сборные обеих стран отстранены ИИХФ от участия в международных турнирах.

«Скажем так: определенные обстоятельства поспособствовали этому в еще большей степени. Думаю, что здесь большой плюс для белорусского хоккея. Сейчас много спаррингов на уровне клубов и национальных команд.

У молодых белорусских игроков есть возможность посмотреть высокий уровень и понять, куда нужно стремиться. Много российских команд приехало в Беларусь на сборы. По-моему, в Минске сейчас задействованы три или четыре арены, где имеются хорошие условия и есть тренажерные залы. Для Беларуси тут только плюсы.

Отсутствие лимита способствует приезду белорусских игроков именно в российские клубы. Если бы белорусы по-прежнему считались легионерами, то команды , даже не из-за уровня мастерства, при поиске легионеров все равно смотрят в сторону североамериканцев, шведов и финнов.

В этом плане стало легче найти место в какой-нибудь российской команде и дальше продолжать развиваться», – сказал защитник московского и сборной Беларуси.