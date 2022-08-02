Готовец о сближении России и Беларуси в хоккее: «Определенные обстоятельства поспособствовали. Большой плюс для белорусского хоккея»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею ФХБ КХЛ Кирилл Готовец Динамо лимит на легионеров Чемпионат.com Хоккей

Кирилл Готовец позитивно оценил сближение России и Беларуси в хоккее в текущей ситуации. 

Сборные обеих стран отстранены ИИХФ от участия в международных турнирах. 

«Скажем так: определенные обстоятельства поспособствовали этому в еще большей степени. Думаю, что здесь большой плюс для белорусского хоккея. Сейчас много спаррингов на уровне клубов и национальных команд.

У молодых белорусских игроков есть возможность посмотреть высокий уровень и понять, куда нужно стремиться. Много российских команд приехало в Беларусь на сборы. По-моему, в Минске сейчас задействованы три или четыре арены, где имеются хорошие условия и есть тренажерные залы. Для Беларуси тут только плюсы.

Отсутствие лимита способствует приезду белорусских игроков именно в российские клубы. Если бы белорусы по-прежнему считались легионерами, то команды КХЛ, даже не из-за уровня мастерства, при поиске легионеров все равно смотрят в сторону североамериканцев, шведов и финнов.

В этом плане стало легче найти место в какой-нибудь российской команде и дальше продолжать развиваться», – сказал защитник московского «Динамо» и сборной Беларуси. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные