Александр Кожевников: «Будем поднимать хоккей Китая. Придумают какой-нибудь турнир с белорусами, корейцами»

прокомментировал перспективы по хоккею.

«Сборная пока не участвует в крупных турнирах, но я думаю, что придумают какой-нибудь турнир с белорусами, китайцами, корейцами, хотя хоккея давно там нет.

Будем поднимать хоккей Китая», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил о подписании нового контракта с главным тренером сборной России Алексеем Жамновым.

В календаре нового сезона запланирована одна пауза на матчи сборных – с 12 по 18 декабря 2022 года.