Президент ИИХФ об отклонении апелляции: «Участие сборных России и Беларуси в турнирах – неприемлемый риск для безопасности»

Президент прокомментировал отклонение апелляции России на участие в международных турнирах.

Независимый дисциплинарный совет Международный федерации хоккея отклонил жалобы Федераций хоккея России и Беларуси на решение совета ИИХФ об отказе в допуске национальных сборных к соревнованиям ИИХФ.

«Мы приветствуем решение независимого дисциплинарного совета ИИХФ, который поддерживает решение Совета ИИХФ о запрете участия сборных России и Беларуси и отмене двух чемпионатов мира, которые должны были состояться в России в следующем сезоне.

Утверждаем, что это решение было принято из соображений безопасности и благополучия игроков, персонала, официальных лиц, СМИ и зрителей, и мы рады, что правление с этим согласилось.

Независимый дисциплинарный совет поддержал наше мнение о том, что проведение молодежного и взрослого чемпионатов мира в России или участие российской и белорусской команд в соревнованиях ИИХФ было бы неприемлемым риском для безопасности», – сказал .