Президент ИИХФ об отклонении апелляции: «Участие сборных России и Беларуси в турнирах – неприемлемый риск для безопасности»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею молодежный чемпионат мира Сборная Беларуси по хоккею ЧМ по хоккею Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ прокомментировал отклонение апелляции России на участие в международных турнирах.

Независимый дисциплинарный совет Международный федерации хоккея отклонил жалобы Федераций хоккея России и Беларуси на решение совета ИИХФ об отказе в допуске национальных сборных к соревнованиям ИИХФ.

«Мы приветствуем решение независимого дисциплинарного совета ИИХФ, который поддерживает решение Совета ИИХФ о запрете участия сборных России и Беларуси и отмене двух чемпионатов мира, которые должны были состояться в России в следующем сезоне.

Утверждаем, что это решение было принято из соображений безопасности и благополучия игроков, персонала, официальных лиц, СМИ и зрителей, и мы рады, что правление с этим согласилось.

Независимый дисциплинарный совет поддержал наше мнение о том, что проведение молодежного и взрослого чемпионатов мира в России или участие российской и белорусской команд в соревнованиях ИИХФ было бы неприемлемым риском для безопасности», – сказал Люк Тардиф.

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