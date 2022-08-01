Готовец о задержке зарплат в «Динамо»: «В КХЛ не так много команд, которые платят своевременно. Это нормальная практика»

Защитник Кирилл Готовец рассказал, не волновали ли его задержки зарплаты в «Динамо».
Белорус в мае подписал двухлетнее соглашение с бело-голубыми, годовой оклад хоккеиста составит около 25 миллионов рублей.
«В принципе нет. Думаю, что в КХЛ не так много команд, которые могут похвастаться своевременными выплатами. Это уже такая нормальная практика, что клубы могут задерживать выплаты.
Но, насколько я знаю, по итогу все выплачивается. Да, иногда где-то приходится подождать, но я не обращаю на это внимания», – сказал Готовец.