Готовец о задержке зарплат в «Динамо»: «В КХЛ не так много команд, которые платят своевременно. Это нормальная практика»

Защитник Кирилл Готовец рассказал, не волновали ли его задержки зарплаты в .

Белорус в мае подписал двухлетнее соглашение с бело-голубыми, годовой оклад хоккеиста составит около 25 миллионов рублей.

«В принципе нет. Думаю, что в не так много команд, которые могут похвастаться своевременными выплатами. Это уже такая нормальная практика, что клубы могут задерживать выплаты.

Но, насколько я знаю, по итогу все выплачивается. Да, иногда где-то приходится подождать, но я не обращаю на это внимания», – сказал Готовец.