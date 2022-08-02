Вице-президент КХЛ: «Фонбет» стал нашим надежным партнером. Титульное партнерство – практика всего международного спорта»

Вице-президент КХЛ позитивно оценил титульное соглашение лиги с букмекером «Фонбет».

Договор о титульном партнерстве подписан до 2025 года и предусматривает смену названия турнира на «Фонбет Чемпионат КХЛ».

«Рады объявить о заключении соглашения с компанией «Фонбет» о титульном партнерстве всего чемпионата КХЛ. «Фонбет» стал за эти годы нашим надежным партнером, а продленный в прошлом году контракт показал, что мы одинаково смотрим на процесс развития нашего партнерства.

Титульное партнерство – это зарекомендовавшая себя практика всего международного спорта, которая позволяет повышать уровень предлагаемого сервиса зрителям как на трибунах, так и в онлайне.

За эти годы нами было реализовано много правильных и важных инициатив в хоккее, о чем говорит успешность акции «Голевая передача», когда мы делом помогаем развитию детского адаптивного хоккея.

Вместе с компанией «Фонбет» мы успешно провели Фонбет Неделю звезд хоккея в Москве в 2020 году. Уверены, что в течение всего 15-го юбилейного сезона нас ждет много интересных инициатив, которые привлекут внимание болельщиков по всей России, а все стороны получат ощутимую пользу от сотрудничества», – сказал Сергей Доброхвалов.